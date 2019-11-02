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Золото, серебро и маленький казус во время награждения. Косторная и Загитова победили на этапе Гран-при в Гренобле

03.11.2019 13:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Российские фигуристки выиграли женское одиночное катание на этапе Гран-при во французском Гренобле. Первое место завоевала Алёна Косторная, а второе – Алина Загитова. 

Алёна захватила лидерство уже в короткой программе. Фигуристка набрала 76,55 балла. Следом за ней была Алина с 74,24 балла. На третьем месте закрепилась американская спортсменка Мэрайя Белл – 70,25 балла. В таком же составе девушки заняли пьедестал. 

Золото, серебро и маленький казус во время награждения. Косторная и Загитова победили на этапе Гран-при в Гренобле
Фото: vk.com/eteritutberidze 

Итак, что фигуристки показали в произвольной программе? 

Первой из трио победителей на лёд вышла Загитова. Напомним, он показывает программу «Клеопатра», которая получается у фигуристки очень органично. Начало сложилось не очень удачно – Алина упала с тройного лутца. Не позволяя себе огорчаться из-за этого, россиянка следом продемонстрировала каскад из двойного акселя и тройного тулупа, затем прыгнула тройной сальхов, двойной аксель. Далее пошли каскад тройной лутц – тройной ритбергер и отдельный тройной флип. Вместе с дорожкой третьего уровня и вращениями четвёртого уровня Загитова набрала 141,82 балла за программу и 216.06 балла всего. Итог – серебряная медаль. 

Золото, серебро и маленький казус во время награждения. Косторная и Загитова победили на этапе Гран-при в Гренобле
Фото: Getty Images 

Второй свою программу на суд жюри и зрителей представила Косторная. Не давая никому перевести дыхание, Алёна мигом исполнила каскад из тройного акселя и двойного тулупа. Затем продолжила выступление каскадом тройной флип – тройной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхов. Напоследок россиянка добавила тройной лутц. В её арсенале также были дорожка и вращения четвёртого уровня. За произвольную программу Косторная получила 159,45 балла, а по сумме программ – 236,00 балла, заняв первое место с существенным отрывом. 

Золото, серебро и маленький казус во время награждения. Косторная и Загитова победили на этапе Гран-при в Гренобле
Фото: vk.com/eteritutberidze 

Третьей из тройки лучших и завершающей состязание на лёд вышла Белл. Хотя, скорее всего, Мэрайя уже не рассчитывала на победу, от катания она явно получила огромное удовольствие. Американка продемонстрировала чистые каскад из тройного флипа и тройного тулупа, прыгнула тройной риттбергер, затем – двойной аксель. Далее исполнила каскад из тройного флипа, двойного тулупа и двойного риттбергера. Напоследок фигуристка оставила каскад тройной лутц – двойной тулуп. В произвольной программе под композицию «Аллилуйя» Белл обогнала Алину, набрав 142,64 балла, но по сумме программ всё же уступила – 212,89 балла. Итог – бронзовая медаль. Или не совсем так? 

Золото, серебро и маленький казус во время награждения. Косторная и Загитова победили на этапе Гран-при в Гренобле
Фото: instagram.com/isufigureskating 

Когда пришло время вручать победительницам заслуженные награды, глава метрополии Гренобля Кристоф Феррари повесил на шею Мэрайи золотую медаль. В это время на него вежливо смотрели Алёна и Алина, которые сразу поняли, что происходит. Когда Кристоф отошёл за следующей медалью, Загитова и Косторная обратились к Белл и указали на медаль. Американка взглянула на неё, всё осознала и ловко вышла из ситуации. Девушка не просто сняла награду с себя и передала её в руку Алёне, но словно бы наградила, торжественно повесив на шею. 

Золото, серебро и маленький казус во время награждения. Косторная и Загитова победили на этапе Гран-при в Гренобле
Фото: GIF из видео на YouTube-канале Alina Zagitova Media for Fans 

Комментируя итоги выступления, Косторная сказала, что она очень рада чистому прокату и постарается стать ещё лучше. Алина считает, что всё прошло нормально, но у неё ещё есть возможности для роста, поэтому она постарается улучшить все аспекты своей программы. Белл о своём выступлении говорила веселее. По её словам, она горда тем, как прошло соревнование. Мэрайя добавила, что для неё сезон начался очень хорошо, и она рада, что её труд окупился. 

На прошлой неделе мы рассказывали о том, как прошёл этап Гран-при в Канаде. 

С двумя мировыми рекордами победительницей стала Александра Трусова – подробнее здесь

Люди в материале: Алёна Косторная, Алина Загитова, Мэрайя Белл, Кристоф Феррари
 
 
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Новости России. Российские фигуристки выиграли женское одиночное катание на этапе Гран-при во французском Гренобле. Первое место завоевала Алёна Косторная, а...
 
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