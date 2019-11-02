ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МЧС напоминает, что чаще всего несчастные случаи происходят с детьми, оставленными без присмотра

03.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

МЧС напоминает, что чаще всего несчастные случаи происходят с детьми, оставленными без присмотра

Зачастую решающим фактором в возникновении пожара и гибели детей является отсутствие контроля со стороны взрослых.

Родители оставляют своих детей без присмотра, забывая о том, что спички, зажигалки и другие источники открытого огня должны храниться в недоступном для них месте. По информации районного отдела по чрезвычайным ситуациям, страшная трагедия произошла в д. Черневка Дрибинского района. Двое малышей – родные братья четырех и пяти лет – играли во дворе частного дома между двумя рулонами соломы. Кто-то из них чиркнул спичкой… Огонь вспыхнул мгновенно. Спасти одного из детей не удалось: 4-летний мальчик сгорел заживо. Как такое могло произойти в благополучной семье, до сих пор не могут понять местные жители.

МЧС напоминает, что чаще всего несчастные случаи происходят с детьми, оставленными без присмотра. Прежде всего именно родители в ответе за жизнь своего ребенка, поэтому:

• контролируйте, чем занимаются дети в свободное время;
• рассказывайте им об опасности игры с огнем, чтобы у них сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии для людей;
• храните в недоступном для детей месте спички и зажигалки;
• не разрешайте им самостоятельно пользоваться газовыми приборами и топить печи;
• научите их правильно пользоваться бытовыми электроприборами;
• расскажите детям, как действовать в случае пожара, ведь чаще всего малолетние малыши, вместо того чтобы выбежать на улицу, забиваются в угол или прячутся под кровать;
• повторите номера экстренных служб и объясните, при каких случаях их необходимо вызывать.

Невозможно предусмотреть все ситуации и дать советы на все случаи жизни, но научить ребенка быть осторожным можно. И никто не сможет сделать это лучше родителей.

Уважаемые взрослые, позаботьтесь о том, чтобы для своих детей вы стали примером в соблюдении правил пожарной безопасности. Если вы будете следовать этим простым рекомендациям, беда обойдет ваш дом стороной.

Антонина ТАРАСОВА

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зачастую решающим фактором в возникновении пожара и гибели детей является отсутствие контроля со стороны взрослых. Родители оставляют своих детей...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Чтобы бороться с несправедливостью». Каратист идет в депутаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика