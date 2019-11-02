Источник материала: Газета Авангард





Зачастую решающим фактором в возникновении пожара и гибели детей является отсутствие контроля со стороны взрослых.

Родители оставляют своих детей без присмотра, забывая о том, что спички, зажигалки и другие источники открытого огня должны храниться в недоступном для них месте. По информации районного отдела по чрезвычайным ситуациям, страшная трагедия произошла в д. Черневка Дрибинского района. Двое малышей – родные братья четырех и пяти лет – играли во дворе частного дома между двумя рулонами соломы. Кто-то из них чиркнул спичкой… Огонь вспыхнул мгновенно. Спасти одного из детей не удалось: 4-летний мальчик сгорел заживо. Как такое могло произойти в благополучной семье, до сих пор не могут понять местные жители.

МЧС напоминает, что чаще всего несчастные случаи происходят с детьми, оставленными без присмотра. Прежде всего именно родители в ответе за жизнь своего ребенка, поэтому:

• контролируйте, чем занимаются дети в свободное время;

• рассказывайте им об опасности игры с огнем, чтобы у них сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии для людей;

• храните в недоступном для детей месте спички и зажигалки;

• не разрешайте им самостоятельно пользоваться газовыми приборами и топить печи;

• научите их правильно пользоваться бытовыми электроприборами;

• расскажите детям, как действовать в случае пожара, ведь чаще всего малолетние малыши, вместо того чтобы выбежать на улицу, забиваются в угол или прячутся под кровать;

• повторите номера экстренных служб и объясните, при каких случаях их необходимо вызывать.

Невозможно предусмотреть все ситуации и дать советы на все случаи жизни, но научить ребенка быть осторожным можно. И никто не сможет сделать это лучше родителей.

Уважаемые взрослые, позаботьтесь о том, чтобы для своих детей вы стали примером в соблюдении правил пожарной безопасности. Если вы будете следовать этим простым рекомендациям, беда обойдет ваш дом стороной.

Антонина ТАРАСОВА