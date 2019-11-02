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Настя Рыбка: Когда приезжаю в Бобруйск — просто в шоке

03.11.2019 14:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

“Соблазнительница миллиардеров” Настя Рыбка жалуется на то, что в её родном Бобруйске время остановилось.

“Охренеть просто, ничего не поменялось. Я уехала четыре года назад — уровень жизни остался такой же. Мне кажется, что я расту, развиваюсь, обучаюсь, что-то новое получаю, но когда приезжаю в Бобруйск — просто в шоке. Такое ощущение, что время остановилось. Это страшно”, — рассказала девушка в интервью TUT.by.

Сейчас Настя Рыбка (настоящее имя — Анастасия Ващукевич) живёт в Москве. По её словам, она больше не сотрудничает с секс-тренером Алексом Лесли, которого раньше называла своим учителем. Рыбка рассказывает, что преподаёт в женской школе по соблазнению мужчин и собирается стать артисткой: два трека уже записала, третий на подходе, скоро съёмки первого клипа.

Настя Рыбка попала в заголовки новостей после выхода расследования “Фонда борьбы с коррупцией” Алексея Навального, посвящённого российскому миллиардеру Олегу Дерипаске. Частично расследование базировалось на фото и видео из инстаграм-аккаунта девушки. После этого Рыбку вместе с её партнёром Алексом Лесли (кстати, также уроженцем Беларуси) задержали в Таиланде за организацию секс-тренинга. Полгода она провела в тюрьме, а по возвращению в Москву в январе 2019 года была снова задержана — по уголовному делу о вовлечении в занятие проституцией, передает "Еврорадио".


Тогда за девушку вступился Александр Лукашенко: "Президентом Беларуси дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси", — говорила тогда пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. После освобождения Рыбка сделала несколько громких заявлений. В том числе о том, что хотела бы участвовать в парламентских выборах в Беларуси. Но эти планы не были реализованы.
 
Теги: Новости
 
 
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“Соблазнительница миллиардеров” Настя Рыбка жалуется на то, что в её родном Бобруйске время остановилось.
 
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