Ученые рассказали, почему люди испытывают ностальгию

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Современным подросткам сложно в это поверить, но было время, когда фотографии не делали с помощью мобильного телефона, фильмы смотрели по телевизору, а в лучшем случае приобретали видеомагнитофон. Сегодня ностальгией принято считать горько-сладкую тоску по давно минувшим дням. Исследователи считают, что ностальгия может способствовать укреплению психологического здоровья, пробуждая позитивные чувства, а также способствовать поддержанию эмоционального баланса. Но что еще науке известно о ностальгии?





В буквальном смысле ностальгия — это страдание, вызванное неудовлетворенным желанием вернуться домой. Первый случай в литературе встречается в «Одиссее» Гомера, которая повествует о возвращении Улисса на Итаку после Троянской войны. А вот впервые описано подобное состояние было в 1688 году, когда швейцарский врач Йоханнес Хофер использовал этот термин для описания тоски по дому, захваченному солдатами его страны. Среди физических и психологических симптомов, которые они перенесли, были тахикардия, приступы плача, бессонница и страх. Следовательно, Хофер определил ностальгию как «неврологическое заболевание, возникшее из-за демонических причин». Эта теория была подвергнута сомнению другими специалистами, которые связывали поражение швейцарских солдат с изменениями атмосферного давления после того, как их перенесли из горных деревень на равнины. Были даже те, кто предполагал, что непрерывный звук коровьих колокольчиков в Альпах повредил барабанную перепонку и мозг этих обеспокоенных людей.

И все же, до девятнадцатого века ностальгия, благодаря Хоферу, интерпретировалась как болезнь мозга. Ее описывали как патологическую форму меланхолии или своего рода иммигрантский психоз, то есть психическое расстройство, которое вызывает неукротимую грусть и нарушает мышление тех, кто желает вернуться домой после долгого отсутствия. Эти теории сохранялись до 1979 года, когда американский социолог Фред Дэвис (1925-1993) описал ностальгию как сентиментальное стремление к людям, местам или ситуациям, которые делали нас счастливыми в прошлом. Таким образом он установил современное определение понятия ностальгия. С тех пор многие научные исследования пытаются показать, что это не только негативное настроение, но и хорошее самочувствие, которое придает смысл нашей жизни.





Как пишет The New York Times, международная команда исследователей из университета Саутгемптона, Англия, анализировала методические истории разных людей, собранные в лаборатории и журнале Nostalgia, которые отражали повседневную жизнь в США в 50–60-е годы. Исследование показало, что в большинстве случаев, главный герой воспоминаний — это сам человек. Но больше всего ученых поразила частота, с которой люди представляли себе то, что ученые назвали последовательностью улучшений: ностальгические истории часто начинаются плохо, с описания какой-то проблемы, но затем все проблемы решаются благодаря помощи кого-то из близких главного героя. В конце концов герой испытывает чувство принадлежности и становится более щедрым по отношению к другим. Редко случалось обратное, когда история заканчивалась плохо. В результате исследователи пришли к выводу о том, что ностальгия помогает противостоять одиночеству, скуке и беспокойству. Ностальгия не только способствует эмоциональному балансу перед лицом негативных мыслей и ситуаций, но также помогает справиться с неизбежным фактом нашей собственной смерти.

Воспоминания о ярких моментах детства, таких как образ матери, которая готовит любимое блюдо, или о дне, когда в доме появилось домашнее животное помогает поднять настроение. И все же, ностальгия может оказать на некоторых людей негативное влияние. Согласно исследованию, проведенному психологами из университета Майами (США), подобные воспоминания делают людей, страдающих депрессией, еще более печальными. Причина заключается в том, что они не испытывают согласованности между позитивным «я» в своих воспоминаниях и негативным восприятием самих себя в настоящий момент.





В эксперименте, проведенном в университете Тилбурга на юге Нидерландов, эксперт по социальным и поведенческим наукам Эд Вингерхоэтс обнаружил, что некоторые песни заставляют людей не только ностальгировать, но и чувствовать себя теплее. Проследив за группой студентов в течение месяца, Синьюе Чжоу, профессор университета Сунь Ятсена в Китае, выяснил, что вызывающее ностальгию настроение чаще наблюдается в холодные дни. Так, люди, которые находятся в холодном помещении, с большей вероятностью окунуться в воспоминания, чем те, кто находится в теплом помещении. Эта связь между телом и разумом заставляет ученых думать, что ностальгия, возможно, имела эволюционную ценность для наших предков, побуждая их постоянно искать убежище и пищу, чтобы выжить.

Нет сомнений, что это психологическое явление происходит в мозге, но где именно?

Современные методы нейровизуализации помогли ответить на этот вопрос. В проведенном эксперименте японский ученый Кентаро Оба решил выяснить, какие области мозга проявляют активность при просмотре детских фотографий. Наличие активности наблюдалось в гиппокампе — области мозга, отвечающей за хранение воспоминаний, а также вентральном стриатуме — области, ответственной за чувство вознаграждения. Выходит, предаваться ностальгии полезно и приятно, однако не в случае, если у вас диагностирована депрессия и тревожное расстройство.