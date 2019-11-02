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В Солнечной системе найдена новая и самая маленькая планета

03.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Исследователи из Европейской Южной обсерватории подтвердили существование самой маленькой планеты Солнечной системы — Гигеи, которая расположена в поясе астероидов между Юпитером и Марсом. Карликовая планета является четвертой по величине в главном поясе астероидов после Цереры, Весты и Паллады. Несмотря на свои крошечные размеры (диаметр карликовой планеты приблизительно равен расстоянию от Москвы до Нижнего Новгорода), найденный объект имеет сферическую форму и претендует на звание полноценной карликовой планеты.

В Солнечной системе найдена новая и самая маленькая планета

Что такое карликовая планета? Согласно определению Международного астрономического союза, карликовой планетой может считаться объект, вращающийся вокруг Солнца, который при этом не является луной, но одновременно его масса не способна расчистить близлежащие окрестности вокруг своей орбиты. Последнее требование к новоиспеченной карликовой планете заключается в том, чтобы у объекта было достаточно массы для того, чтобы его собственная гравитация придала планете сферическую форму. Обнаруженная в поясе астероидов, Гигея, как оказалось, соответствует всем необходимым критериям для причисления ее к планетам-карликам.

Команда из Европейского космического агентства установила, что диаметр Гигеи составляет около 430 километров, что делает ее самой маленькой карликовой планетой Солнечной системы. Так, Плутон, который является самой известной из карликовых планет, может похвастать диаметром 2400 километров, в то время как соседка Гигеи — Церера, считающаяся самой крупной среди карликовых планет из главного пояса астероидов, имеет диаметр, который приблизительно равняется 950 километрам.

Новые наблюдения с помощью Очень Большого Телескопа показали, что поверхность обнаруженной Гигеи лишена каких-либо больших кратеров, которые могли бы указывать на образование карликовой планеты в результате крупного столкновения двух других карликовых планет в далеком прошлом Солнечной системы. Ученые ожидали найти по крайней мере один большой, глубокий бассейн удара, подобный тому, что был найден на Весте. Новое исследование также показало, что Гигея имеет сферическую форму, таким образом отнимая статус самой маленькой карликовой планеты у Цереры.

Помимо этого, исследование поверхности Гигеи показало, что маленькая планета образовалась в результате крупного лобового столкновения с другим небесным телом, которое произошло около 2 миллиардов лет назад, полностью разрушив родительское тело. После того, как оставшиеся части собрались, образовав современный пояс астероидов, Гигея приобрела круглую форму. Именно колоссальный взрыв двух доисторических объектов спровоцировал появление не пяти, а шести карликовых планет, которые впоследствии были обнаружены и зарегистрированы.

Источник: hi-news.ru

 
 
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Исследователи из Европейской Южной обсерватории подтвердили существование самой маленькой планеты Солнечной системы — Гигеи, которая расположена в поясе...
 
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