Завтрак с ускорением. Потребление кофе повышает спортивные результаты

Источник материала: Полымя

Эксперименты с участием велогонщиков доказали, что кофеин улучшает показатели скорости езды у мужчин и женщин. Производительность труда растет, но злоупотреблять тонизирующем напитком не стоит, заявили исследователи.





Свойства кофеина активно изучаются учеными с точки зрения пользы для здоровья. Недавно ученые обнаружили, что потребление кофе препятствует образованию камней в желчном пузыре, а также снижает смертность при хронических болезнях почек. В новом исследовании британских ученых было показано, что кофе также улучшает спортивные результаты, повышая производительность во время занятий.

В эксперименте, о котором рассказывает EurekAlert, приняли участие 19 мужчин и столько же женщин, которых разделили на равные группы. В первой участники пили кофе перед пятикилометровой велогонкой, во второй добровольцам давали плацебо, а третья выборка выступила контрольной группой. До заезда участники из первой группы не пили кофе в течение 12 часов, а их напиток содержал 3 мг кофеина.

Повышенные результаты были зафиксированы и у мужчин, и у женщин: они проезжали дистанцию на 9 и 6 секунд быстрее по сравнению с группой плацебо и контролем, соответственно.

Сравнивая результаты участников из второй и третьей группы, ученые не наблюдали изменений в результатах.

«Выводы подтверждают эргогенные свойства кофе, повышающие производительность человека», — заявили авторы. Однако следует помнить, что в погоне за повышенной производительностью можно нанести вред организму, предостерегают они.