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Сильный удар или дырка в сетке? Курьез в белорусской первой лиге
Источник материала: Tut.by
Забавный случай произошел в первой лиге чемпионата Беларуси. Игрок НФК забил гол в ворота «Гранита» и мяч… порвал сетку и улетел далеко за ворота. Впрочем, не исключено, что он просто попал мячом ровно в дырку.
Отметим, что комментаторы матча вначале не поняли, что случился гол, а подумали, что мяч пролетел выше ворот.
НФК сыграл вничью с «Гранитом», отыгравшись после 0:2.
Отметим, что в этом сезоне «Крумкачы» уже
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Отметим, что комментаторы матча вначале не поняли, что случился гол, а подумали, что мяч пролетел выше ворот.
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