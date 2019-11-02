Сильный удар или дырка в сетке? Курьез в белорусской первой лиге

Источник материала: Tut.by

Забавный случай произошел в первой лиге чемпионата Беларуси. Игрок НФК забил гол в ворота «Гранита» и мяч… порвал сетку и улетел далеко за ворота. Впрочем, не исключено, что он просто попал мячом ровно в дырку.

Отметим, что комментаторы матча вначале не поняли, что случился гол, а подумали, что мяч пролетел выше ворот.

НФК сыграл вничью с «Гранитом», отыгравшись после 0:2.

Отметим, что в этом сезоне «Крумкачы» уже рвали сетку в Барановичах .