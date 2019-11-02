ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Credit Suisse насчитал в Беларуси 7400 долларовых миллионеров

03.11.2019 15:10 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Credit Suisse насчитал в Беларуси 7400 долларовых миллионеров

Швейцарский банк Credit Suisse выпустил ежегодное исследование Global Wealth Report. В нем содержится информация о наличии в Беларуси 7400 долларовых миллионеров.

Для сравнения: в Грузии их 2,9 тысячи, Литве — 6,9, Латвии — 9,2 и Украине — 35,0, сообщает onliner.

В середине 2019 года в мире насчитывалось 46,8 миллиона человек, у которых есть более $1 млн. 

Как ранее сообщал Thinktanks.by, согласно этому же исследованию, Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% богатейших людей мира. 

Число китайцев среди богатейших людей планеты банк оценил в 100 млн человек, американцев – в 99 млн. «Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно», – отметили авторы исследования. При этом по числу миллионеров США по-прежнему значительно опережают Китай: состоянием от $1 млн в Соединенных Штатах владеют около 18,6 млн человек, в Китае – 4,4 млн.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Швейцарский банк Credit Suisse выпустил ежегодное исследование Global Wealth Report. В нем содержится информация о наличии в Беларуси 7400 долларовых миллионеров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сильный удар или дырка в сетке? Курьез в белорусской первой лиге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика