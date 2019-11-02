Credit Suisse насчитал в Беларуси 7400 долларовых миллионеров

Источник материала: Ежедневник





Швейцарский банк Credit Suisse выпустил ежегодное исследование Global Wealth Report. В нем содержится информация о наличии в Беларуси 7400 долларовых миллионеров.

Для сравнения: в Грузии их 2,9 тысячи, Литве — 6,9, Латвии — 9,2 и Украине — 35,0, сообщает onliner .

В середине 2019 года в мире насчитывалось 46,8 миллиона человек, у которых есть более $1 млн.

Как ранее сообщал Thinktanks.by, согласно этому же исследованию , Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% богатейших людей мира.

Число китайцев среди богатейших людей планеты банк оценил в 100 млн человек, американцев – в 99 млн. «Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно», – отметили авторы исследования. При этом по числу миллионеров США по-прежнему значительно опережают Китай: состоянием от $1 млн в Соединенных Штатах владеют около 18,6 млн человек, в Китае – 4,4 млн.