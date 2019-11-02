В Оршанском районе пешеход внезапно выскочил на дорогу и попал под фуру

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, трагедия произошла вечером 2 ноября. На 577-км автодороги М-1 («Брест – Минск – граница Российской Федерации») неподалеку от населенного пункта Высокое Оршанского района на дорогу перед проезжающей фурой внезапно выскочил пешеход.

К сожалению, столкновения избежать не удалось. Грузовик под управлением 36-летнего водителя сбил пешехода. От полученных телесных повреждений он скончался на месте, сообщает ГАИ Витебска и Витебской области.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии. Личность погибшего пока не установлена.

В ГАИ обратили внимание, что он не был обозначен световозвращающим элементом. В ведомстве напомнили, что в соответствии с пп. 17.1 ПДД при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом.