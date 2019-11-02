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В Оршанском районе пешеход внезапно выскочил на дорогу и попал под фуру

03.11.2019 15:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Оршанском районе пешеход внезапно выскочил на дорогу и попал под фуру
ГАИ Витебск / vk.com

Как стало известно, трагедия произошла вечером 2 ноября. На 577-км автодороги М-1 («Брест – Минск – граница Российской Федерации») неподалеку от населенного пункта Высокое Оршанского района на дорогу перед проезжающей фурой внезапно выскочил пешеход.

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К сожалению, столкновения избежать не удалось. Грузовик под управлением 36-летнего водителя сбил пешехода. От полученных телесных повреждений он скончался на месте, сообщает ГАИ Витебска и Витебской области.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии. Личность погибшего пока не установлена.

В ГАИ обратили внимание, что он не был обозначен световозвращающим элементом. В ведомстве напомнили, что в соответствии с пп. 17.1 ПДД при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте.
 
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