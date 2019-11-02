В Минске прошел концерт Аллы Пугачевой - со шпагатом Волочковой, но почти без хитов

Источник материала: Tut.by

«Любовь, похожая на со-о-он», — размахивая руками, спешит к «Минск-Арене» веселая компания молодых ребят. За ними — женщины в разноцветных шапочках, супруги, за плечами которых — минимум серебряная свадьба, и пожилая дама с тростью. Все они вечером 2 ноября идут на встречу с Аллой Пугачевой, которая спустя 10 лет приехала в Минск. Концерт продлился полтора часа, Пугачева исполнила всего три хита, которым мог подпевать зал. Но это мало кого расстроило: на протяжении всего вечера партер и нижние сектора аплодировали Примадонне российской эстрады с поднятыми над головой руками. Как это было — в репортаже TUT.BY.