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В Минске прошел концерт Аллы Пугачевой - со шпагатом Волочковой, но почти без хитов

03.11.2019 15:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Любовь, похожая на со-о-он», — размахивая руками, спешит к «Минск-Арене» веселая компания молодых ребят. За ними — женщины в разноцветных шапочках, супруги, за плечами которых — минимум серебряная свадьба, и пожилая дама с тростью. Все они вечером 2 ноября идут на встречу с Аллой Пугачевой, которая спустя 10 лет приехала в Минск. Концерт продлился полтора часа, Пугачева исполнила всего три хита, которым мог подпевать зал. Но это мало кого расстроило: на протяжении всего вечера партер и нижние сектора аплодировали Примадонне российской эстрады с поднятыми над головой руками. Как это было — в репортаже TUT.BY.

На концерт Аллы Пугачевой не было аккредитации для фотокорреспондентов. Все снимки и видео в этом репортаже любительские, из Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Алла Пугачева | Рыжая бестия

 
Теги: Минск
 
 
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«Любовь, похожая на со-о-он», - размахивая руками, спешит к «Минск-Арене» веселая компания молодых ребят. За ними - женщины в разноцветных шапочках, супруги, за...
 
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