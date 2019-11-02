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«Я потерял дар речи!» Итальянец установил уникальный мировой рекорд в Минске и сразу побил его

03.11.2019 15:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последний день первого этапа Кубка мира по велоспорту на треке, который проходит в Минске, итальянский велогонщик Филиппо Ганна установил мировой рекорд в индивидуальном преследовании, а вскоре побил его.


Reuters

В квалификации Ганна преодолел четыре километра зо 4.04,252. Таким образом, он побил рекорд американца Эштона Эмби. Уникальность достижения итальянца заключается в том, что в последние годы мировые рекорды в темповых гонках ставились на треках, которые находятся на высокогорье: в Мексике и Южной Америке. Минск к ним, понятное дело, не относится.

Интересно, что после первого километра Ганна занимал лишь десятое место.

«Я потерял дар речи! Не так давно это был рекорд в командном преследовании! Филиппо Ганна, просто вау! Феноменально!», — написал в своем твиттере один из самых побеждающих гонщиков мира Марк Кэвендиш.

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