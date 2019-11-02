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Дзяды в городе. Посмотрите, как около 300 человек идут по пр. Независимости с БЧБ
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 3 ноября, в Минске устроили традиционное шествие и митинг в месте массового захоронения жертв сталинских репрессий – Куропатах. По случаю дня поминовения предков «Дзяды». Мероприятие, где количество БЧБ зашкаливает, согласовано с городскими властями.
Шествие началось в 11:30 у здания Минского часового завода «Луч», возле станции метро «Парк Челюскинцев». Как
Затем шествие двинулось вдоль проспекта Независимости, участники скандировали: «Жыве Беларусь» и пели песни. Уже сейчас участники шествия около Куропат.
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Сегодня, 3 ноября, в Минске устроили традиционное шествие и митинг в месте массового захоронения жертв сталинских репрессий – Куропатах. По случаю дня поминовения...
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