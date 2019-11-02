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Дзяды в городе. Посмотрите, как около 300 человек идут по пр. Независимости с БЧБ

03.11.2019 14:56 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 3 ноября, в Минске устроили традиционное шествие и митинг в месте массового захоронения жертв сталинских репрессий – Куропатах. По случаю дня поминовения предков «Дзяды». Мероприятие, где количество БЧБ зашкаливает, согласовано с городскими властями.

Шествие началось в 11:30 у здания Минского часового завода «Луч», возле станции метро «Парк Челюскинцев». Как пишет TUT.by, в то же время на подъезде к бульвару Толбухина дежурили автозаки – за участниками митинга наблюдали сотрудники милиции в штатском. По подсчетам журналистов, на акции пришли около 300 человек с бело-красно-белыми флагами, цветами и крестами.

Затем шествие двинулось вдоль проспекта Независимости, участники скандировали: «Жыве Беларусь» и пели песни. Уже сейчас участники шествия около Куропат. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Belsat TV (@belsat)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Belsat TV (@belsat)

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 3 ноября, в Минске устроили традиционное шествие и митинг в месте массового захоронения жертв сталинских репрессий – Куропатах. По случаю дня поминовения...
 
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