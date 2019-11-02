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В Гомеле мужчина вытащил соседа из горевшей квартиры через окно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 ноября около восьми вечера горел дом в Гомеле по улице Жлобинская.
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В первой квартире, где начался пожар, проживает безработный 48-летний мужчина. Во второй квартире живут 47-летние супруги и их дочь.
Мужчина из второй квартиры почувствовал запах гари, вышел на улицу и увидел дым в квартире соседа. Гражданин позвал его. Когда сосед открыл окно, мужчина вытащил его на улицу. Пострадавший был госпитализирован с диагнозом «отравление продуктами горения».
Пожар потушен, огнём повреждены диван и постельные принадлежности. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.
На неделе в Климовичском районе произошёл пожар в одном из домов.
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Новости Беларуси. 2 ноября около восьми вечера горел дом в Гомеле по улице Жлобинская. По сведениям Гомельского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей внутри...
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