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В Гомеле мужчина вытащил соседа из горевшей квартиры через окно

03.11.2019 15:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 ноября около восьми вечера горел дом в Гомеле по улице Жлобинская. 

По сведениям Гомельского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей внутри одноэтажного двухквартирного кирпичного дома наблюдалось сильное задымление. 

В Гомеле мужчина вытащил соседа из горевшей квартиры через окно
Фото: Гомельское ОУМЧС 

В первой квартире, где начался пожар, проживает безработный 48-летний мужчина. Во второй квартире живут 47-летние супруги и их дочь. 

В Гомеле мужчина вытащил соседа из горевшей квартиры через окно
Фото: Гомельское ОУМЧС 

Мужчина из второй квартиры почувствовал запах гари, вышел на улицу и увидел дым в квартире соседа. Гражданин позвал его. Когда сосед открыл окно, мужчина вытащил его на улицу. Пострадавший был госпитализирован с диагнозом «отравление продуктами горения». 

В Гомеле мужчина вытащил соседа из горевшей квартиры через окно
Фото: Гомельское ОУМЧС 

Пожар потушен, огнём повреждены диван и постельные принадлежности. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении. 

На неделе в Климовичском районе произошёл пожар в одном из домов.

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 2 ноября около восьми вечера горел дом в Гомеле по улице Жлобинская.  По сведениям Гомельского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей внутри...
 
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