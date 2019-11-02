|
Военные, спасатели и дипломаты прочитали стихотворение Якуба Колоса в день рождения поэта: видеофакт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Великому классику посвящается. 3 ноября, в день рождения Якуба Коласа, мы вспоминаем творчество любимого поэта и прозаика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А представители трех белорусских ведомств (военные, спасатели и дипломаты) отметили эту дату совместным проектом, выпустив ролик, где они вместе читают стихотворение.
«Все мы разные: можем носить разную одежду или форму, иметь те или иные взгляды, находиться в разных частях мира. Но любовь к Родине у нас одна», – сказано в предисловии к поэтическому ролику.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военные, спасатели и дипломаты прочитали стихотворение Якуба Колоса в день рождения поэта: видеофакт
Новости Беларуси. Великому классику посвящается. 3 ноября, в день рождения Якуба Коласа, мы вспоминаем творчество любимого поэта и прозаика, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)