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Военные, спасатели и дипломаты прочитали стихотворение Якуба Колоса в день рождения поэта: видеофакт

03.11.2019 15:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Великому классику посвящается. 3 ноября, в день рождения Якуба Коласа, мы вспоминаем творчество любимого поэта и прозаика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные, спасатели и дипломаты прочитали стихотворение Якуба Колоса в день рождения поэта: видеофакт

А представители трех белорусских ведомств (военные, спасатели и дипломаты) отметили эту дату совместным проектом, выпустив ролик, где они вместе читают стихотворение.

Военные, спасатели и дипломаты прочитали стихотворение Якуба Колоса в день рождения поэта: видеофакт

Военные, спасатели и дипломаты прочитали стихотворение Якуба Колоса в день рождения поэта: видеофакт

Посмотреть его можно здесь.

Военные, спасатели и дипломаты прочитали стихотворение Якуба Колоса в день рождения поэта: видеофакт

«Все мы разные: можем носить разную одежду или форму, иметь те или иные взгляды, находиться в разных частях мира. Но любовь к Родине у нас одна», – сказано в предисловии к поэтическому ролику.

Военные, спасатели и дипломаты прочитали стихотворение Якуба Колоса в день рождения поэта: видеофакт

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Новости Беларуси. Великому классику посвящается. 3 ноября, в день рождения Якуба Коласа, мы вспоминаем творчество любимого поэта и прозаика, сообщили в программе...
 
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