|
Пожар в поезде в Пакистане произошел в результате взрыва газового баллона
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Пакистане назвали причину пожара в поезде, в результате которого погибли более 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно результатам проведенного расследования утечка газа привела к взрыву двух баллонов. Было установлено, что возгорание произошло после того, как некоторые пассажиры экономкласса начали готовить завтрак.
Инцидент произошел 31 октября. Подробный отчет о происшествии будет подготовлен к концу месяца.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Пакистане назвали причину пожара в поезде, в результате которого погибли более 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)