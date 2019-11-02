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Пожар в поезде в Пакистане произошел в результате взрыва газового баллона

03.11.2019 15:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Пакистане назвали причину пожара в поезде, в результате которого погибли более 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в поезде в Пакистане произошел в результате взрыва газового баллона

Согласно результатам проведенного расследования утечка газа привела к взрыву двух баллонов. Было установлено, что возгорание произошло после того, как некоторые пассажиры экономкласса начали готовить завтрак.

Пожар в поезде в Пакистане произошел в результате взрыва газового баллона

Инцидент произошел 31 октября. Подробный отчет о происшествии будет подготовлен к концу месяца.

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Новости Беларуси. В Пакистане назвали причину пожара в поезде, в результате которого погибли более 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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