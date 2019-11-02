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«В удовлетворительном состоянии». Подростков, которые отравились хлором Барановичах, выписали из больницы

03.11.2019 15:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 подростков, госпитализированных в результате отравления парами хлора в Барановичах, выписаны домой. Об этом 3 ноября сообщили врачи детской больницы города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 подростков отравились хлором в бассейне в Барановичах

2 ноября в бассейне школы олимпийского резерва по плаванию произошло массовое отравление детей.

«В удовлетворительном состоянии». Подростков, которые отравились хлором Барановичах, выписали из больницы

В какой-то момент во время занятий они почувствовали затруднение в дыхании и резь в горле. В результате 13 молодых людей были доставлены в больницу.

«В удовлетворительном состоянии». Подростков, которые отравились хлором Барановичах, выписали из больницы

Эльмира Богданович, главный врач Барановичской детской городской больницы:
Мы не можем сейчас сказать, что это конкретно было отравление хлором. Это предположение, потому что работают следственные органы, работает МЧС.

На данный момент все дети, поступившие в детскую больницу вчера, выписаны в удовлетворительном состоянии. Их здоровью ничто не угрожает, они могут посещать школу. Им была оказана помощь в полном объеме, достаточно было сил и средств. Медицинский персонал работал слаженно, им вовремя оказана была медицинская помощь.

«В удовлетворительном состоянии». Подростков, которые отравились хлором Барановичах, выписали из больницы

По предварительной информации, к отравлению привела случайность. В ведро с дезинфицирующим средством, которое находилось в тамбуре запасного входа, попала жидкость для обработки воды.

«В удовлетворительном состоянии». Подростков, которые отравились хлором Барановичах, выписали из больницы

В результате произошла реакция с выделением паров хлора. Этот ядовитый воздух и попал в зал плавательного бассейна. Сейчас все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

«В удовлетворительном состоянии». Подростков, которые отравились хлором Барановичах, выписали из больницы

Люди в материале: Эльмира Богданович
 
 
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Новости Беларуси. 13 подростков, госпитализированных в результате отравления парами хлора в Барановичах, выписаны домой. Об этом 3 ноября сообщили врачи детской...
 
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