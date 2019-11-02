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На пожаре в Речицком районе погиб хозяин горевшего дома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 ноября около трёх часов ночи в деревне Бронное Речицкого района случился пожар в доме по улице Советская.
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Пострадавший был вынесен на улицу и передан медикам, которые констатировали его смерть. 47-летний мужчина не работал, злоупотреблял алкоголем.
Пожар потушен. Огнём повреждены стены и имущество в доме. Рассматриваемая версия загорания – неосторожность при курении.
В предыдущем месяце в Слониме погибла хозяйка горевшего дома.
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Новости Беларуси. 3 ноября около трёх часов ночи в деревне Бронное Речицкого района случился пожар в доме по улице Советская. По сведениям Гомельского ОУМЧС, к...
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