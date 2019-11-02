На пожаре в Речицком районе погиб хозяин горевшего дома

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 ноября около трёх часов ночи в деревне Бронное Речицкого района случился пожар в доме по улице Советская.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей кровля дома горела открытым пламенем. В ходе разведки на полу в комнате был обнаружен хозяин дома, мужчина проживал один.



Фото: Гомельское ОУМЧС

Пострадавший был вынесен на улицу и передан медикам, которые констатировали его смерть. 47-летний мужчина не работал, злоупотреблял алкоголем.



Фото: Гомельское ОУМЧС

Пожар потушен. Огнём повреждены стены и имущество в доме. Рассматриваемая версия загорания – неосторожность при курении.



Фото: Гомельское ОУМЧС

В предыдущем месяце в Слониме погибла хозяйка горевшего дома.