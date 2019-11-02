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На пожаре в Речицком районе погиб хозяин горевшего дома

03.11.2019 14:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 ноября около трёх часов ночи в деревне Бронное Речицкого района случился пожар в доме по улице Советская. 

По сведениям Гомельского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей кровля дома горела открытым пламенем. В ходе разведки на полу в комнате был обнаружен хозяин дома, мужчина проживал один. 

На пожаре в Речицком районе погиб хозяин горевшего дома
Фото: Гомельское ОУМЧС 

Пострадавший был вынесен на улицу и передан медикам, которые констатировали его смерть. 47-летний мужчина не работал, злоупотреблял алкоголем. 

На пожаре в Речицком районе погиб хозяин горевшего дома
Фото: Гомельское ОУМЧС 

Пожар потушен. Огнём повреждены стены и имущество в доме. Рассматриваемая версия загорания – неосторожность при курении. 

На пожаре в Речицком районе погиб хозяин горевшего дома
Фото: Гомельское ОУМЧС 

В предыдущем месяце в Слониме погибла хозяйка горевшего дома.

Тело женщины было найдено под обломками – подробнее здесь

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Новости Беларуси. 3 ноября около трёх часов ночи в деревне Бронное Речицкого района случился пожар в доме по улице Советская.  По сведениям Гомельского ОУМЧС, к...
 
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