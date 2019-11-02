ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Караник: Самое эффективное – это профилактика онкологии

03.11.2019 14:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник: Самое эффективное – это профилактика онкологии

Некоторые ее темы смотрите в видеоматериале.

Владимир Караник: Самое эффективное – это профилактика онкологии

Профилактика, диагностика, лечение и реабилитация – какое звено самое сильное в белорусской онкологии?
– Самое эффективное – это профилактика.
– Есть ли виды опухолей, которые белорусские онкологи не берутся лечить?
– На сегодняшний момент все методики, которые существуют в мире, представлены в Республике Беларусь.
– Удастся ли сократить очереди на онкологические операции?
– Главное, чтобы этот период ожидания негативно не сказывался на течении онкологического процесса.

Владимир Караник: Самое эффективное – это профилактика онкологии

Итак, смотрите 3 ноября в 19:30 авторский взгляд и журналистский анализ главных событий недели в итоговой программе телеканала СТВ.

Владимир Караник: Самое эффективное – это профилактика онкологии

Люди в материале: Владимир Караник, Юлия Огнева
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя», сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Областной этап республиканского конкурса «Студент года-2019» пройдет 5 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские джинсовые жилеты в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика