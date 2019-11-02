|
Владимир Караник: Самое эффективное – это профилактика онкологии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Профилактика, диагностика, лечение и реабилитация – какое звено самое сильное в белорусской онкологии?
Итак, смотрите 3 ноября в 19:30 авторский взгляд и журналистский анализ главных событий недели в итоговой программе телеканала СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя», сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)