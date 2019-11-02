В Оршанском районе Saab сбил на трассе 28-летнего пешехода

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 ноября около 5 часов утра вблизи агрогородка Бабиничи Оршанского района произошёл наезд на пешехода.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 30-летний водитель за рулём Saab двигался по трассе Р76. На 15 км перед машиной оказался 28-летний мужчина, шедший по дороге.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Пешеход получил травмы и был госпитализирован. По факту аварии ведётся проверка.

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