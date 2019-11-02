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В Оршанском районе Saab сбил на трассе 28-летнего пешехода
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 ноября около 5 часов утра вблизи агрогородка Бабиничи Оршанского района произошёл наезд на пешехода.
Как
Пешеход получил травмы и был госпитализирован. По факту аварии ведётся проверка.
В прошлом месяце в Ошмянах Mitsubishi сбила девушку.
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Новости Беларуси. 3 ноября около 5 часов утра вблизи агрогородка Бабиничи Оршанского района произошёл наезд на пешехода. Как сообщает ГАИ УВД Витебского...
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