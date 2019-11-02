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Проезд в транспорте в Минске может сильно подорожать в 2020-м

03.11.2019 15:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В следующем году в Минске вырастет стоимость проезда в городском общественном транспорте. Это следует из проекта республиканского бюджета на 2020 год.

На строки в проекте, касающиеся транспорта, обратил внимание автор телеграм-канала «Эканоміка». По его оценкам, проезд в Минске подорожает значительно, а особенно вырастут в цене билеты на метро.

Дело в том, что в проекте заложено снижение дотаций на общественный транспорт. Уровень субсидирования в 2020-м составит 93,6% от уровня 2019-го: если в этом году на дотации транспорта правительство выделило 315,1 млн рублей, то в следующем планируется только 292,5 млн рублей.

При этом в регионы будет направлено даже больше денег, чем раньше — 106,2% к уровню 2019-го, или 144,7 млн рублей. Доля субсидирования затрат на городские автобусные перевозки в областях останется прежней — 20%.

А вот в Минске эта доля снизится с нынешних 40% до 30% в 2020-м.

Но сильнее всего дотации уменьшат для метро: доля субсидирования затрат государством на перевозки метрополитеном снизится с нынешних 25% до 10% в следующем году.

Городской электротранспорт (троллейбусы, трамваи, электробусы) идет отдельной строкой. В следующем году государство планирует возмещать по нему затраты на 5 п.п. меньше — 35% против теперешних 40%, это касается и регионов, и столицы.


Соответственно, при уменьшении дотаций, чтобы покрыть все затраты, транспортным организациям придется поднимать стоимость проезда.

Только для пригородных автобусных перевозок уровень субсидирования вырастет — с нынешних 40% до 45% в следующем году.

Проект бюджета будет рассмотрен парламентом 6 ноября.

Ранее мы уже сообщали о том, что стоимость проезда в общественном транспорте в регионах собираются поднять на несколько копеек.

Тарифы на проезд в городском транспорте в Беларуси последний раз поднимали в конце прошлого года на 5 копеек. Сейчас разовый талон стоит 55 копеек. При этом пассажиры в регионах в прошлом году возмещали 82,1% затрат госперевозчиков.

В Минске цена проезда не менялась с ноября 2017 года и составляет 60 копеек в наземном транспорте и 65 копеек в метро. Уровень возмещения затрат пассажирами составил в 2018 году 62,3%.
 
Теги: Минск
 
 
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В следующем году в Минске вырастет стоимость проезда в городском общественном транспорте. Это следует из проекта республиканского бюджета на 2020 год.
 
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