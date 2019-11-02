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«Беларусь-1» покажет в прайм-тайм «Слугу народа»

03.11.2019 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеканал «Беларусь-1» покажет украинский комедийный сериал «Слуга народа». Его будут транслировать с 11 ноября. Анонс прозвучал в телешоу «Макаенка,9».

Будут показаны все три сезона сериала — 51 серия. «Слуга народа» будет выходить на «Беларусь-1» в 20:00 с понедельника по четверг, пишет reform.by

«Слуга народа» был запущен в 2015 году. Он выходил на украинском канале «1+1». Третий сезон был выпущен весной этого года.

Главную роль в сериале, произведенном «Студией Квартал 95» сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.


Он исполнил роль учителя истории Василия Петровича Голобородько, который однажды перед классом высказал все, что думает о власть предержащих. Его эмоциональное выступление было снято учеников, попало в интернет. Учитель стал суперпопулярным и выдвинулся в президенты Украины и почти случайно победил.
 
 
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Телеканал «Беларусь-1» покажет украинский комедийный сериал «Слуга народа». Его будут транслировать с 11 ноября. Анонс прозвучал в телешоу «Макаенка,9».
 
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