«Беларусь-1» покажет в прайм-тайм «Слугу народа»

reform.by Будут показаны все три сезона сериала — 51 серия. «Слуга народа» будет выходить на «Беларусь-1» в 20:00 с понедельника по четверг, пишет





«Слуга народа» был запущен в 2015 году. Он выходил на украинском канале «1+1». Третий сезон был выпущен весной этого года.





Главную роль в сериале, произведенном «Студией Квартал 95» сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.









Он исполнил роль учителя истории Василия Петровича Голобородько, который однажды перед классом высказал все, что думает о власть предержащих. Его эмоциональное выступление было снято учеников, попало в интернет. Учитель стал суперпопулярным и выдвинулся в президенты Украины и почти случайно победил.