ООН: На Донбассе за время войны погибли более трех тысяч мирных жителей

Twitter , пишет TUT.BY Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций на странице в, пишет





«Убито более 3330 мирных граждан. Ранено до 9 тысяч, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами. 3,5 млн нуждаются в помощи», — рассказали в ООН.









В результате войны появилась «линия соприкосновения» на территории 427 км, которая перекрыла доступ населению к основным услугам.









Боевые действия на территории восточных областей Украины начались в 2014 году. Сейчас повстанцы, которые воюют против украинской армии, контролируют юг Луганской области (самопровозглашенная ЛНР — Луганская Народная Республика) и юго-восток Донецкой области (самопровозглашенная ДНР — Донецкая Народная Республика). Украина, США, а также многие страны Европы и мира обвиняют Россию в участии в боевых действиях и поддержке сепаратистов. Россия это отрицает.





Ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве информировала, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе с апреля 2014 года до конца 2018-го погибли от 12 800 до 13 тысяч человек. По данным миссии, примерно 3300 погибших на Донбассе были гражданскими лицами, 4000 — военнослужащими украинской армии, а 5500 — поддерживаемыми Россией вооруженными повстанцами.