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Возобновилось оформление транспорта в пункте пропуска «Кузница Белостокская»
03.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Возобновилось оформление транспорта в польском пункте пропуска «Кузница Белостокская» на границе с Беларусью, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете Беларуси.
«По поступившей от польской стороны информации, оформление всех видов транспорта в пункте пропуска «Кузница Белостокская» (сопредельный белорусский ПП — «Брузги») возобновлено в полном объеме», — проинформировали в Госпогранкомитете.
Как сообщалось, сегодня днем в пункте пропуска «Кузница Белостокская» во время земляных работ были обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны. На место прибыла саперно-пиротехническая группа. Примерно с 12.00 польской стороной было временно приостановлено проведение процедур оформления всех видов транспорта.
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Возобновилось оформление транспорта в польском пункте пропуска «Кузница Белостокская» на границе с Беларусью, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете Беларуси. «По...
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