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Возобновилось оформление транспорта в пункте пропуска «Кузница Белостокская»

03.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Возобновилось оформление транспорта в пункте пропуска «Кузница Белостокская»

Возобновилось оформление транспорта в польском пункте пропуска «Кузница Белостокская» на границе с Беларусью, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете Беларуси.

«По поступившей от польской стороны информации, оформление всех видов транспорта в пункте пропуска «Кузница Белостокская» (сопредельный белорусский ПП — «Брузги») возобновлено в полном объеме», — проинформировали в Госпогранкомитете.

Как сообщалось, сегодня днем в пункте пропуска «Кузница Белостокская» во время земляных работ были обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны. На место прибыла саперно-пиротехническая группа. Примерно с 12.00 польской стороной было временно приостановлено проведение процедур оформления всех видов транспорта.

https://www.belta.by/

 
 
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Возобновилось оформление транспорта в польском пункте пропуска «Кузница Белостокская» на границе с Беларусью, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете Беларуси. «По...
 
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