Областной этап республиканского конкурса «Студент года-2019» пройдет 5 ноября

Источник материала: Вороновская газета





Одно из самых ярких и ожидаемых мероприятий для студентов этой осени – «Студент года-2019». В ежегодном конкурсе примут участие победители вузовских туров. В этом году областной этап республиканского конкурса пройдет в Гродненском государственном медицинском университете, начало в 15.00.

Гродненский государственный аграрный университет представит Артем Нестерук, студент 4 курса агрономического факультета. Честь ГрГУ имени Янки Купалы будет отстаивать Наталья Гузевич, студентка 3 курса филологического факультета. Медицинский университет на конкурсе представит Кирилл Мирошниченко, студент 5 курса, лечебного факультета.





Коротко о номинантах. Послужной список Артема Нестерука длинный и насыщенный. Он лауреат и победитель многих конкурсов. Среди них: «Лучший комиссар сельскохозяйственного студенческого отряда», «Лучший сельскохозяйственный студенческий отряд», призер открытого кубка КВН среди команд аграрных вузов Беларуси «Яровой кубок», победителем фестиваля КВН и юмора «GGAU students AWARDS» 2017, стипендиат Гродненского областного комитета Белорусского профсоюза работников АПК, председатель научного студенческого общества агрономического факультета.

Весомый багаж успехов и у Натальи Гузевич. Диплом 1 степени в конкурсе “Гаваркая літара” (Дні славянскага пісьменства і культуры-2018, диплом 2 степени олимпиады по старославянскому языку.





Покоренные вершины Кирилла Мирошниченко –победа в региональном туре XVII Международного конкурса ораторского мастерства «Цицероний-2017». В 2019 году он стал лауреатом единовременной поощрительной выплаты за активное участие в профсоюзной жизни Гродненской области от Гродненского областного комитета организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения, получил диплом третьей степени научной конференции в секции хирургия.

– Все участники конкурса должны иметь средний балл успеваемости за последние два семестра не ниже 8.0, участвовать в научной, творческой, спортивной, общественной жизни вуза, иметь активную гражданскую позицию и лидерские качества, ведь цель конкурса — подготовка лидеров, участие молодежи в общественной жизни региона, повышение престижа знаний, развитие творческих способностей и поддержка инициатив студенческой молодежи, – рассказывают организаторы.





Все испытания пройдут на сцене актового зала медицинского университета. Конкурсантов поддержат близкие, друзья и группы поддержки из вузов.

В группе «Молодежь Гродненщины» социальной сети «Вконтакте» и Instagram проходит онлайн- голосование. По его итогам будет определен победитель в номинации «Студент года – 2019» по результатам онлайн – голосования».

Победитель областного этапа конкурса «Студент года-2019» представит Гродненскую область в республиканском туре, который пройдет в декабре 2019 в Минске.

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