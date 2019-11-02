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В пункте пропуска «Кузница» на белорусско-польской границе обнаружили гранату
03.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
По информации, поступившей от польской таможенной службы, при проведении ремонтных работ на территории пункта пропуска «Кузница» (с белорусской стороны «Брузги») обнаружен предмет, внешне схожий с боевой гранатой.
В связи с этим, прием сопредельной стороной транспортных средств, следующих на въезд в Республику Польша, временно приостановлен (ориентировочно до 15.00 по белорусскому времени).
Пересекающим границу просьба учитывать данную информацию.
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По информации, поступившей от польской таможенной службы, при проведении ремонтных работ на территории пункта пропуска «Кузница» (с белорусской стороны...
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