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БЖД начала продавать билеты на поездки по России, Казахстану и Кыргызстану по тарифам в этих странах
03.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Принципы тарифообразования на поездки пассажиров по территории России, Казахстана и Кыргызстана изменены Белорусской железной дорогой с 1 ноября, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в
Изменения призваны повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта и улучшить качество обслуживания пассажиров, которые следуют в международном сообщении с пересадкой.
С этого дня в рамках опытной эксплуатации пассажиры могут купить документ для проезда в поездах, курсирующих по России, Казахстану и Кыргызстану, в пунктах продажи и на сайте Белорусской железной дороги по внутреннему тарифу, действующему на их территории. К примеру, ранее пассажир приобретал в пунктах продажи БЖД билет в плацкартный вагон формирования ОАО «РЖД» по маршруту Москва – Ярославль по международному тарифу за 62,22 белорусского рубля. С 1 ноября стоимость проезда составляет 34,45 белорусского рубля (действующий в России тариф).
В свою очередь пассажиры других государств СНГ и Балтии могут в своих пунктах продажи оформить документы на поезда с нумерованными местами, следующие в пределах Беларуси, по внутренним тарифам. Если пассажир ранее в пунктах продажи Российских железных дорог билет в плацкартный вагон поезда формирования
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БЖД начала продавать билеты на поездки по России, Казахстану и Кыргызстану по тарифам в этих странах
Принципы тарифообразования на поездки пассажиров по территории России, Казахстана и Кыргызстана изменены Белорусской железной дорогой с 1 ноября, сообщили...
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