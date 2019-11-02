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Акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» прошла в Гродно

03.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» прошла в ГродноГродно" width="599" height="363">

Народно-патриотическая акция, организатором которой является Федерация профсоюзов Беларуси, проводится  в городах и регионах страны с 2015 года. В этот раз она была посвящена предстоящим парламентским выборам, которые пройдут в Беларуси 17 ноября.

Акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» прошла в Гродно

Акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» прошла в Гродно

 Федерация профсоюзов Беларуси активно участвует в предвыборной кампании. Наши представители входят в составы избирательных комиссий различного уровня. Выдвинуто более двух тысяч наблюдателей от профсоюзов. Десять руководителей профсоюзных организаций различного уровня зарегистрированы кандидатами в депутаты Палаты представителей, в том числе двое в Гродненской области,  – отметил заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Николай Матюкевич.

Акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» прошла в Гродно


Акция «Мы – вместе!»  собрала в Гродно около 500 молодых специалистов, наставников и ветеранов труда разных сфер деятельности.

Молодой специалист Александра Вентис, например, второй год работает педагогом-психологом в яслях-саду №102 Гродно. Своей работой очень довольна.

Акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» прошла в Гродно

– Любой молодой специалист, который приходит на свое первое рабочее место, сталкивается с разными вопросами. Я благодарна своему коллективу и администрации, которые оказывали мне помощь в адаптации на новом рабочем месте. Рада, что есть коллеги, готовые всегда подсказать и поделиться своим опытом. У меня только позитивные эмоции от своего первого трудового места, – поделилась молодой специалист.

Акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» прошла в Гродно

Акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» прошла в Гродно

В ходе акции состоялось награждение ветеранов труда медалью «115 лет профсоюзному движению Беларуси» и вручение наград ФПБ лучшим наставникам за их добросовестный труд, высокий профессионализм и активное участие в профессиональной подготовке молодых специалистов. В числе награжденных – врач психиатр-нарколог, заведующий психоневрологическим отделением гродненской клинической больницы №3 Светлана Романчук, доцент кафедры философии педагогического факультета ГрГУ имени Янки Купалы Снежана Семерник и начальник отдела кадровой и правовой работы ГУКПП «Гродноводоканал», председатель первичной профсоюзной организации предприятия София Лукашик.

Акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» прошла в Гродно

Акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» прошла в Гродно

Акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» прошла в Гродно

Акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» прошла в Гродно

В рамках акции была организована работа юридических приемных, где любой желающий смог получить бесплатную консультацию по вопросам трудового законодательства.

Акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» прошла в Гродно

Акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» прошла в Гродно

Акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» прошла в Гродно

Ярким аккордом стала концертная программа: массу положительных эмоций подарили гостям звезды белорусской эстрады Лариса Грибалева, Инна Афанасьева, Саша Немо, группа «ByCity», а также финалисты профсоюзного творческого конкурса «Новые имена Беларуси» и любительские коллективы художественного творчества.

Акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» прошла в Гродно

Акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» прошла в Гродно

Акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» прошла в Гродно

Акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» прошла в Гродно

Акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» прошла в Гродно

Акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» прошла в Гродно

Акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» прошла в Гродно

Следующая народно-патриотическая акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!» пройдет в Лиде 4 ноября.

Диана СИДОРКЕВИЧ
Фото: Вадима ГОЛОТИКА, Юлии ШЕВЦОВОЙ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Народно-патриотическая акция, организатором которой является Федерация профсоюзов Беларуси, проводится  в городах и регионах страны с 2015 года. В этот раз она была...
 
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