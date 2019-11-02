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В небо – только с номером: в России вступил в силу закон о регистрации дронов
03.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В России вступил в силу закон об обязательной регистрации
Теперь каждый владелец беспилотного летательного аппарата весом свыше 250 граммов должен поставить его на учет в Росавиации, сообщает телеканал «МИР 24»
Для регистрации нужно заявление, фото дрона, информация о нем и его изготовителе, а также о владельце беспилотника. Полученный номер – нанести на корпус. Заявление надо подать до того, как коптер отправится в полет. После этого можно спокойно запускать его в небо. В противном случае грозит штраф. Для физических лиц до 50 тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч.
Подобные меры нужны для того, чтобы легче было решать проблемы в случае возникновения конфликтных ситуаций. Например, недавно из-за полетов коптеров была
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В России вступил в силу закон об обязательной регистрации дронов. Теперь каждый владелец беспилотного летательного аппарата весом свыше 250 граммов должен...
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