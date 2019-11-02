﻿ В небо – только с номером: в России вступил в силу закон о регистрации дронов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В небо – только с номером: в России вступил в силу закон о регистрации дронов

03.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В небо – только с номером: в России вступил в силу закон о регистрации дронов

В России вступил в силу закон об обязательной регистрации дронов

Теперь каждый владелец беспилотного летательного аппарата весом свыше 250 граммов должен поставить его на учет в Росавиации, сообщает телеканал «МИР 24»

Для регистрации нужно заявление, фото дрона, информация о нем и его изготовителе, а также о владельце беспилотника. Полученный номер – нанести на корпус. Заявление надо подать до того, как коптер отправится в полет. После этого можно спокойно запускать его в небо. В противном случае грозит штраф. Для физических лиц до 50 тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч.

Подобные меры нужны для того, чтобы легче было решать проблемы в случае возникновения конфликтных ситуаций. Например, недавно из-за полетов коптеров была парализована работа Лондонского аэропорта. Нарушителей нашли с большим трудом. Если бы у этих аппаратов на борту был номер, но проблема решилась бы быстрее и проще.

mir24.tv
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России вступил в силу закон об обязательной регистрации дронов.  Теперь каждый владелец беспилотного летательного аппарата весом свыше 250 граммов должен...
 
Новости дня
Новости разные
 
Педиатрической службе города - 70 лет!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика