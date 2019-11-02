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Идея внедрения электробусов в Бресте не отвергнута

03.11.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Своей реализации ожидает ряд ранее озвученных проектов прошлых лет. Об этом заявил в ходе общения с горожанами мэр Бреста Александр Рогачук.

Идея внедрения электробусов в Бресте не отвергнута

Идея внедрения электробусов не отвергнута и не положена под сукно – к использованию данного вида общественного транспорта в перспективе город все равно придет.

«Мы от темы электрического движения отказываться не будем, и с учетом развития тренда электротранспорта все это будет дальше реализовываться, в том числе, и на новых маршрутах, возможно, по Западному обходу. Там не предусмотрено строительство контактной сети: то есть, заранее предполагается движение только автобусов и желательно на электрической тяге», - отметил Александр Рогачук.

 
Теги: Брест
 
 
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  Своей реализации ожидает ряд ранее озвученных проектов прошлых лет. Об этом заявил в ходе общения с горожанами мэр Бреста Александр Рогачук. Идея внедрения...
 
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