Почему в Бресте с ряда светофоров пропал обратный отсчет до смены сигнала?

Источник материала: Виртуальный Брест

Такой вопрос прозвучал в ходе встречи горожан с председателем горисполкома Александром Рогачуком.





Заместитель начальника УГАИ УВД облисполкома Александр Грицко ответил, что таймеры убрали для безопасности водителей и пешеходов.

— Перед тем, как убрать таймеры, мы изучили этот вопрос. Выяснилось, что когда водитель едет и видит, что на таймере осталось три секунды до смены сигнала, он добавляет скорость, что может привести к ДТП. Когда мы таймеры отключили, количество ДТП уменьшилось. Поэтому пока ведем мониторинг, а дальше будем принимать решение, — сказал Александр Грицко.