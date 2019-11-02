ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему в Бресте с ряда светофоров пропал обратный отсчет до смены сигнала?

03.11.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Такой вопрос прозвучал в ходе встречи горожан с председателем горисполкома Александром Рогачуком.

Почему в Бресте с ряда светофоров пропал обратный отсчет до смены сигнала?

Заместитель начальника УГАИ УВД облисполкома Александр Грицко ответил, что таймеры убрали для безопасности водителей и пешеходов.

— Перед тем, как убрать таймеры, мы изучили этот вопрос. Выяснилось, что когда водитель едет и видит, что на таймере осталось три секунды до смены сигнала, он добавляет скорость, что может привести к ДТП. Когда мы таймеры отключили, количество ДТП уменьшилось. Поэтому пока ведем мониторинг, а дальше будем принимать решение, — сказал Александр Грицко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Такой вопрос прозвучал в ходе встречи горожан с председателем горисполкома Александром Рогачуком. Заместитель начальника УГАИ УВД облисполкома Александр...
 
Новости дня
Новости разные
 
Возобновилось оформление транспорта в пункте пропуска «Кузница Белостокская»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика