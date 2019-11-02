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Почему в Бресте с ряда светофоров пропал обратный отсчет до смены сигнала?
03.11.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Такой вопрос прозвучал в ходе встречи горожан с председателем горисполкома Александром Рогачуком.
Заместитель начальника УГАИ УВД облисполкома Александр Грицко ответил, что таймеры убрали для безопасности водителей и пешеходов.
— Перед тем, как убрать таймеры, мы изучили этот вопрос. Выяснилось, что когда водитель едет и видит, что на таймере осталось три секунды до смены сигнала, он добавляет скорость, что может привести к ДТП. Когда мы таймеры отключили, количество ДТП уменьшилось. Поэтому пока ведем мониторинг, а дальше будем принимать решение, — сказал Александр Грицко.
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Такой вопрос прозвучал в ходе встречи горожан с председателем горисполкома Александром Рогачуком. Заместитель начальника УГАИ УВД облисполкома Александр...
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