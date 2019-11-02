Как не стать жертвой мошенника, рассказывают правоохранители

Источник материала: Газета Авангард

Во многих случаях злоумышленники предлагают гражданам, в том числе посещая их по месту жительства, приобрести какие-либо вещи или лекарства по ценам ниже рыночных, хотя в действительности они стоят намного меньше. Поэтому не вступайте в разговор с лицами, предлагающими вам снять порчу или избавить от наложенного на ваших близких заклятия, не покупайте у незнакомых людей с рук электробытовые и иные товары, не разменивайте денежные купюры посторонним и уж тем более не давайте в долг крупные суммы денег без должного юридического оформления и свидетелей.

Кроме того, ни под каким предлогом не передавайте свои денежные средства посторонним лицам для оказания ими услуг в приобретении, например, квартиры, автомашины, строительных материалов, топлива, продуктов питания и других вещей, производства каких-либо работ или же с целью благоприятного решения того или иного вопроса.

Убедительная просьба проявлять бдительность и осторожность к незнакомым людям, которые обманным путем пытаются проникнуть в ваше жилище и завладеть вашим имуществом.

Подготовила Елена БЕЛКО