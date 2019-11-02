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«Океан» Фискера: на подходе новый конкурент Tesla Model Y

03.11.2019 17:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лавры Tesla в последнее время не дают покоя не только именитым автопроизводителям, но и многочисленным стартапам из Китая и США. Правда, в случае с последними за громкими дебютами концептов пока обычно следуют финансовые проблемы или тишина. Станет ли исключением из правила электрический кроссовер Fisker?


Дизайнер и бизнесмен Хенрик Фискер, пару лет назад взявшийся за возрождение собственного бренда, в начале прошлого года показал общественности концепт EMotion, намекнувшего на потенциального соперника Tesla Model S — впрочем, когда же начнется серийное производство электрического седана по-прежнему неясно. Но компания Fisker уже анонсировала свой второй электрокар — это кроссовер Ocean, под прицел которого попадает Model Y. На днях были опубликованы новые изображения машины, которая преподносится в качестве роскошного и одновременно «доступного» электрического кроссовера.


Из параметров силовой установки Ocean пока названа лишь емкость тяговой литиево-ионной батареи — 80 кВтч, которых хватит на 400−480 км пробега на одной зарядке. Длина модели — 4,64 м, а в ясную погоду подзаряжать аккумулятор будет солнечная батарея во всю длину крыши: инженеры Fisker уже подсчитали, что на дармовой солнечной энергии кроссовер сможет проезжать в среднем до 1610 км в год. В интерьере обещано широкое использование отделки из синтетических и переработанных материалов.


Ходовой прототип Ocean компания Фискера обещает показать 4 января 2020 года. Если все пойдет по плану, первые покупатели получат машины в 2022 году — причем прием предзаказов начнется уже в ноябре этого года. Ожидается, что стартовая стоимость Ocean будет немногим менее 40 тысяч долларов.

 
 
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Компания Fisker обнародовала новые изображения своего будущего электрического кроссовера, прототип которого покажут в начале следующего года.
 
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