В Лепельском районе лоб в лоб столкнулись Toyota и Hyundai: пострадали три человека

Источник материала: Tut.by

Три человека получили травмы в аварии, которая произошла 3 ноября, около 15.00, вблизи деревни Рудня Лепельского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ

По информации инспекторов, на 146-м километре трассы М3 Минск — Витебск 29-летний водитель Toyota, совершая обгон автопоезда Mercedes, лоб в лоб столкнулся с Hyundai, которым управляла 35-летняя женщина.



Фото: ГАИ

В результате ДТП оба водителя, а также 24-летняя пассажирка Toyota получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.



Фото: ГАИ

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, спасатели и медики.