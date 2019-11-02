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В Лепельском районе лоб в лоб столкнулись Toyota и Hyundai: пострадали три человека
Источник материала: Tut.by
Три человека получили травмы в аварии, которая произошла 3 ноября, около 15.00, вблизи деревни Рудня Лепельского района. Об этом
По информации инспекторов, на 146-м километре трассы М3 Минск — Витебск 29-летний водитель Toyota, совершая обгон автопоезда Mercedes, лоб в лоб столкнулся с Hyundai, которым управляла 35-летняя женщина.
В результате ДТП оба водителя, а также 24-летняя пассажирка Toyota получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, спасатели и медики.
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Авария произошла 3 ноября, около 15.00, вблизи деревни Рудня.
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