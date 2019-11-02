ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лепельском районе лоб в лоб столкнулись Toyota и Hyundai: пострадали три человека

03.11.2019 16:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Три человека получили травмы в аварии, которая произошла 3 ноября, около 15.00, вблизи деревни Рудня Лепельского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ

По информации инспекторов, на 146-м километре трассы М3 Минск — Витебск 29-летний водитель Toyota, совершая обгон автопоезда Mercedes, лоб в лоб столкнулся с Hyundai, которым управляла 35-летняя женщина.


Фото: ГАИ

В результате ДТП оба водителя, а также 24-летняя пассажирка Toyota получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.


Фото: ГАИ

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, спасатели и медики.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 3 ноября, около 15.00, вблизи деревни Рудня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как не стать жертвой мошенника, рассказывают правоохранители
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • футболка длинный рукав мужская в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика