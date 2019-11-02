В какой стране женщины чаще всего получают патенты

Источник материала: Ежедневник





Самая высокая доля женщин в международных патентных заявках отнюдь не США или в Европе, а в Китае.

Как показывает статистическая диаграмма, основанная на данных Всемирной организации интеллектуальной собственности ( ВОИС ), 28,9 процента изобретателей были женщины. В Германии, однако, доля женщин составляет всего 10,3 процента, сообщает Thinktanks.by c ссылкой на Statista. По данным ВОИС, большинство изобретателей работают в области биотехнологии, фармацевтики и пищевой химии, но очень мало в области станков, механических элементов и двигателей, насосов и турбин.



