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В какой стране женщины чаще всего получают патенты

03.11.2019 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В какой стране женщины чаще всего получают патенты

Самая высокая доля женщин в международных патентных заявках отнюдь не США или в Европе, а в Китае.

Как показывает статистическая диаграмма, основанная на данных Всемирной организации интеллектуальной собственности ( ВОИС ), 28,9 процента изобретателей были женщины. В Германии, однако, доля женщин составляет всего 10,3 процента, сообщает Thinktanks.by c ссылкой на Statista. По данным ВОИС, большинство изобретателей работают в области биотехнологии, фармацевтики и пищевой химии, но очень мало в области станков, механических элементов и двигателей, насосов и турбин.

В какой стране женщины чаще всего получают патенты

 
 
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Самая высокая доля женщин в международных патентных заявках отнюдь не США или в Европе, а в Китае.
 
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