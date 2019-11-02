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В какой стране женщины чаще всего получают патенты
03.11.2019 17:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Самая высокая доля женщин в международных патентных заявках отнюдь не США или в Европе, а в Китае.
Как показывает статистическая диаграмма, основанная на данных Всемирной организации интеллектуальной собственности ( ВОИС ), 28,9 процента изобретателей были женщины. В Германии, однако, доля женщин составляет всего 10,3 процента, сообщает
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Самая высокая доля женщин в международных патентных заявках отнюдь не США или в Европе, а в Китае.
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