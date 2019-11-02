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Холод – все. В Беларуси начинается «глобальное» потепление, уже завтра – +17°С

03.11.2019 17:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Не зря Грета Тумберг толкает речи о глобальном потеплении: завтра, 4 ноября, на юге Беларуси будет стоять практически весенняя погода с температурой воздуха до +17°С. По крайне мере, так обещают в Белгидромете.

В Минске ожидается более прохладная погода: ночью до +10°С, а днем – до +15°С. В целом по стране минимальная ночная температура будет колебаться в пределах +5..+12°С. Максимальная температура днем составит +11..+16°С (если не учитывать странное потепление на юге страны). 

И не стоит думать, что солнце будет светить беларусам всего один день: синоптики говорят, что последний месяц осени продолжит радовать нас теплой погодой. Так что прячьте пуховики, господа. 
 

 
Теги: Минск
 
 
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Не зря Грета Тумберг толкает речи о глобальном потеплении: завтра, 4 ноября, на юге Беларуси будет стоять практически весенняя погода с температурой воздуха до +17°С....
 
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