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В Лепельском районе при лобовом столкновении легковушек пострадали три человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 ноября около 15 часов дня неподалёку от деревни Рудня Лепельского района при лобовом столкновении автомобилей пострадали три человека.
Как
В аварии пострадали водитель Toyota и 24-летняя пассажирка той же машины. Также травмы получила 35-летняя минчанка, которая управляла Hyundai.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, СК, МЧС.
На неделе в Пинском районе произошло лобовое столкновение «ГАЗ» и DAF.
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Новости Беларуси. 3 ноября около 15 часов дня неподалёку от деревни Рудня Лепельского района при лобовом столкновении автомобилей пострадали три человека. Как...
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