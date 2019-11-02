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Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос

03.11.2019 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Иногда, оглядываясь в прошлое, мы задаёмся одним простым вопросом: и как я до такого дошёл? Поскольку в подростковом возрасте люди склонны экспериментировать, порой они выходят за любые рамки. В итоге остаются приятные воспоминания и определённая толика стыда за прошлого себя. 

Все мы порой совершаем глупости. Поэтому если вам хочется ударить прошлого себя, то просто посмотрите на эти фотографии и смиритесь – вы не одиноки. 

Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос
Фото: reddit.com/user/HellBitch77 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос
Фото: reddit.com/user/andeveryonewatching 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос
Фото: reddit.com/user/scventa 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос
Фото: reddit.com/user/littlepinky_ 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос
Фото: reddit.com/user/Ridicool 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос
Фото: reddit.com/user/rndjxn 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос
Фото: reddit.com/user/mallozzin 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос
Фото: reddit.com/user/Ledgebringer 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос
Фото: reddit.com/user/cattibalholocaust 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос
Фото: reddit.com/user/SummonWurm 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос
Фото: reddit.com/user/KalebAT 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос
Фото: reddit.com/user/smightm3 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос
Фото: reddit.com/user/dont_slap_my_mama 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос
Фото: reddit.com/user/the_practicer 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос
Фото: reddit.com/user/KachowEnthusiast 

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Иногда, оглядываясь в прошлое, мы задаёмся одним простым вопросом: и как я до такого дошёл? Поскольку в подростковом возрасте люди склонны экспериментировать,...
 
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