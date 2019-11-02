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Извержение вулкана Сацума-Иодзима в Японии: 5 фото с места событий
Источник материала: СТВ
Новости Японии. В Японии началось извержение вулкана Сацума-Иодзима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На расстоянии 2,5 километров от кратера располагается небольшая деревня с населением около 100 человек. Проживающих на острове людей призывают сохранять бдительность и не приближаться к вулкану.
Япония расположена в крайне активной сейсмической зоне, на ее территории находится около 50 действующих вулканов.
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Новости Японии. В Японии началось извержение вулкана Сацума-Иодзима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На расстоянии 2,5 километров от кратера...
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