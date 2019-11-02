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До 18 градусов тепла и слабый туман прогнозируется в Беларуси 4 ноября

03.11.2019 17:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 18 градусов тепла и слабый туман прогнозируется в Беларуси 4 ноября
Фото из открытых источников

Как сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в понедельник, 4 ноября, в Беларуси будет облачно с прояснениями.

До 18 градусов тепла и слабый туман прогнозируется в Беларуси 4 ноября В Беларуси в начале ноября потеплеет

Преимущественно по северо-западной половине пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер южный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов выше нуля, днем - от плюс 11 на севере до 18 градусов тепла на юге.

 
 
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