До 18 градусов тепла и слабый туман прогнозируется в Беларуси 4 ноября

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в понедельник, 4 ноября, в Беларуси будет облачно с прояснениями.

Преимущественно по северо-западной половине пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер южный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов выше нуля, днем - от плюс 11 на севере до 18 градусов тепла на юге.