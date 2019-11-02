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Цены на билеты «Белавиа» будут зависеть от багажа
Источник материала: Партизан
Гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров сообщил, что авиакомпания заканчивает разработку системы брендовых тарифов, пишет
Как пояснил Гусаров, пассажир сможет выбрать, лететь ему с багажом или без багажа, с одной сумкой или несколькими, взять билет с возможностью отмены и без такой возможности. В зависимости от этого будет выстраиваться цена. Неоплачиваемая ручная кладь — до 10 кг. Стоимость билета без багажа будет ниже нынешних стартовых тарифов. Сейчас багаж автоматически включен в стоимость билета, по тарифу экономкласса это 23 кг.
Напомним, в октябре «Белавиа» ввела платный выбор мест при онлайн-регистрации на рейс — от 5 до 30 евро в зависимости от месторасположения кресел в салоне. Выбрать место бесплатно можно только из оставшихся мест — при онлайн-регистрации или регистрации непосредственно в аэропорту.
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Гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров сообщил, что авиакомпания заканчивает разработку системы брендовых тарифов, пишет TUT.BY. Раньше цена на билет формировалась...
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