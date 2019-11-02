Минчане повторили клубный антирекорд. В прошлом сезоне печальные достижения устанавливала команда под руководством Горди Дуайера. Сначала 24 октября 2018 года "Динамо" уступило на выезде "Авангарду" (3:4 ОТ) и довело серию поражений до 10 впервые в истории, но уже спустя пять дней коллектив Горди обновил "рекорд", проиграв дома "Амуру" (3:6). Продолжить канадскому специалисту не позволило увольнение.





Ближайшие соперники команды Крэйга Вудкрофта: "Торпедо" (д), "Витязь" (д), "Авангард" (д).





"Зубры" с 18 набранными очками идут предпоследними на "Западе".



