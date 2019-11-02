Сотрудницу борисовского детдома отправили в колонию за многолетние истязания детей

«Минск-Новости». Деталями этого дела в эфире радио «Минск» поделилась официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, передает агентство

Уголовное дело рассматривалось в суде Борисовского района, и в мае 2019 года обвинительный приговор вступил в законную силу. Женщину наказали тремя годами лишения свободы в исправительной колонии общего режима, но амнистия позволит ей выйти на свободу на год раньше.