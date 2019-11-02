Бобруйчанин обманул 175 мужчин, представляясь в соцсетях и на сайтах знакомств девушкой

«Беларусь Сегодня» . Таким образом мошенник обманул 175 человек, пишет





Схема была простой. Например, «девушка» приглашала кавалера на ужин, однако сообщала, что не может постоянно находиться на связи, так как на балансе мобильного не хватает денег, и туда необходимо срочно перевести 20 рублей. Получив деньги, «Марина» исчезала, не отвечала на звонки и сообщения. Для этих целей бобруйчанин попросил знакомых передать ему десять сим-карт.





В знакомствах мошенник проявлял инициативу: заходил на страницы находящихся «в активном поиске» мужчин, ставил им лайки, выставлял красноречивые статусы наподобие «заберу к себе жить хорошего мужчину». Жертвы находились быстро, а с учетом того, что запрошенные суммы были относительно небольшими, ни у кого не возникало серьезных подозрений. Более того, никто из обманутых мужчин долгое время не обращался в милицию: то ли потерпевшие не считали случившееся с ними серьезным поводом, то ли не хотели предавать огласке историю.





«Средний чек» за общение с симпатичной «Мариной» для белорусских мужчин составил 18 рублей. Мошенник брал количеством: за три года водитель из Бобруйска обманул 175 человек, заработав на них более 3200 рублей.





На суде бобруйчанин вину не признавал. Обвиняемый утверждал, что десять сим-карт, несколько телефонов и другая техника потребовались ему для торговли онлайн-играми. Тем не менее, показания потерпевших и заключения специалистов позволили изобличить мошенника.









Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, бобруйчанин должен компенсировать ущерб потерпевшим, возместить моральный ущерб и судебные издержки.





Традиционно в качестве жертв мошенники выбирают уязвимые слои населения, в первую очередь, пожилых людей. Однако специалисты подчеркивают, что от злоумышленников не застрахован никто, даже взрослы люди в самом экономически активном возрасте. К каждой категории мошенники могут найти свой подход.