ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 2019-м Соболенко заработала практически 3,5 млн долларов. А сколько получилось у Азаренко и Саснович?

03.11.2019 16:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Неплохие цифры.

В 2019-м Соболенко заработала практически 3,5 млн долларов. А сколько получилось у Азаренко и Саснович?
В пятницу Арина Соболенко провела последний матч в сезоне-2019, завершив год для наших теннисисток. Вместе с Элизой Мертенс белоруска не сумела пробиться в полуфинал пары Итогового турнира WTA. Обыграй вчера Тимею Бабош и Кристину Мледенович, то белорусско-бельгийский дуэт на двоих бы заработал еще минимум 65 тысяч долларов. Но не судьба. Из Шэньчжэня Арина возвращается и без того с хорошей суммой в 100 тысяч долларов, которую заработала всего за три парных матча, пишет "Трибуна".

2019-й получился для Соболенко, закончившей год на 14-й строчке рейтинга, самым успешным в денежном плане. В прошлом сезоне минчанка заработала чуть больше 1,7 миллиона, взяв титулы в Нью-Хейвене и Ухани. В этом году белоруска пополнила свою коллекцию титулов, хотя первая половина сезона и нестабильные отношения с Дмитрием Турсуновым особого оптимизма не вселяли. К трофеям добавились две победы в Шэньчжэне (International и Elite) и повторение успеха в Ухани. Также Арина добралась до финала в Сан-Хосе. Большего всего денег Соболенко заработала на Малом итоговом турнире WTA в Шэньчжэне. Победа белоруски в Китае обошлась организаторам в солидную сумму – 721 тысячу. Это карьерный рекорд Арины за одно выступление.


Копилку теннисистки неожиданно начали пополнять парные турниры. Во многом благодаря им Соболенко сделала весомый скачок в призовых. Вместе с Мертенс они выиграли три титула. Весной совершили «Солнечный дубль» в Индиан-Уэллсе и Майами, а в сентябре покорили US Open. Всего за сезон Арина набила практически 3,5 миллиона призовых. Рост в два раза – остается только порадоваться за белоруску.



Рост призовых произошел и у Азаренко, занимающей 50-е место в рейтинге WTA. Если в прошлом сезоне Виктория взяла 845 тысяч, то в 2019-м сумма цифра стала семизначной. В основном белоруска собирала деньги на Больших шлемах: второй круг «Ролан Гарроса» – 100 тысяч, третий круг «Уимблдона» – 143 тысячи. Любопытно, что за турнир в Монтеррее, где финал Азаренко не сумела доиграть из-за болей в ноге, Виктория заработала всего 21 тысячу. Как и у Соболенко, солидная часть общей суммы пришлась на парные турниры, где Виктория в основном играла с Эшли Барти. Копилку теннисистки прилично пополнил проигранный финал US Open (185 тысяч).



Из большой тройки женского тенниса Беларуси денежный спад произошел только у Александры Саснович. За год минчанка откатилась в рейтинге с 30-го места на 68-е. В последний раз Александра выигрывала два матча подряд только в мае. Лучшим результатом сезона стал выход в полуфинал Брисбена, за который Саснович получила 40 тысяч. Если бы 1/16 финала Australian Open, а вместе с ними и приличные призовые, то заработок в 2019-м получился бы совсем скудным и не сравнимым с прошлогодним миллионом.



Другие белоруски из топ-500 в 2019-м:

  • Ольга Говорцова (198-е место в рейтинге) – $75 659
  • Вера Лапко (320) – $245 848
  • Юлия Готовко (407) – $7 929
  • Ирина Шиманович (416) – $9 963
  • Шалимар Тальби (468) – $11 509
  • Лидия Морозова (парный – 94) – $109 655
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Саудовскому нефтяному гиганту Aramco разрешили выйти на биржу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика