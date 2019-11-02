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Саудовскому нефтяному гиганту Aramco разрешили выйти на биржу

03.11.2019 16:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Концерн Aramco рассчитывает привлечь 100 млрд долларов. В общей сложности он предложит для размещения пять процентов акций.

Саудовский нефтяной концерн Aramco после многократных задержек получил разрешение выйти на биржу. Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) одобрил проведение первичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco. Об этом говорится в сообщении CMA, обнародованном в воскресенье, 3 ноября, передает "Немецкая волна".

IPO пройдет на саудовской бирже Tadawul. Нефтяной концерн планирует предложить для размещения 5 процентов акций и привлечь 100 млрд долларов. Ранее возникли сомнения в том, что самое прибыльное в мире предприятие оценят в 2 трлн долларов, как на это рассчитывает фактический глава Саудовской Аравии наследный принц Мохаммед бен Сальман.


Торги по Aramco на Tadawul должны начаться 11 декабря. Размещение акций Aramco на бирже является центральным пунктом плана бен Сальмана по масштабной перестройке саудовской экономики под названием Vision 2030. Цель этого плана - сделать Саудовскую Аравию менее зависимой от нефти. Первоначально планировалось, что Aramco выйдет на биржу в 2017 году.
 
 
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Концерн Aramco рассчитывает привлечь 100 млрд долларов. В общей сложности он предложит для размещения пять процентов акций.
 
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