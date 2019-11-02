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В Шотландии прошел многотысячный митинг за независимость с участием первого министра

03.11.2019 16:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В шотландском городе Глазго в субботу, 2 ноября, прошла массовая демонстрация за независимость от Великобритании.

Как пишет DW, среди демонстрантов была и первый министр Шотландии Никола Стерджен, впервые за несколько лет вышедшая на подобную акцию.


Стерджен заявила, что ее беспокоит возможная победа консерваторов на досрочных выборах в британский парламент. По мнению первого министра, победа Консервативной партии Великобритании означает, что Шотландия «против своей воли будет вырвана из семьи европейских государств». Она призвала «взять будущее в свои руки и стать независимой страной».

Организаторы акции оценили число участников в 20 тысяч человек. Многие принесли с собой национальные флаги.
 
 
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В шотландском городе Глазго в субботу, 2 ноября, прошла массовая демонстрация за независимость от Великобритании.
 
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