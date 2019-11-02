В Шотландии прошел многотысячный митинг за независимость с участием первого министра

DW , среди демонстрантов была и первый министр Шотландии Никола Стерджен, впервые за несколько лет вышедшая на подобную акцию. Как пишет, среди демонстрантов была и первый министр Шотландии Никола Стерджен, впервые за несколько лет вышедшая на подобную акцию.









Стерджен заявила, что ее беспокоит возможная победа консерваторов на досрочных выборах в британский парламент. По мнению первого министра, победа Консервативной партии Великобритании означает, что Шотландия «против своей воли будет вырвана из семьи европейских государств». Она призвала «взять будущее в свои руки и стать независимой страной».





Организаторы акции оценили число участников в 20 тысяч человек. Многие принесли с собой национальные флаги.