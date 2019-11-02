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Сальвадор высылает всех дипломатов Венесуэлы

03.11.2019 16:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сальвадор объявил о высылке из страны всех сотрудников дипломатического представительства Венесуэлы.

Президент Сальвадора Найиб Букеле в своем посте в Twitter заявил, что у венесуэльских дипломатов, назначенных правительством Николаса Мадуро, есть 48 часов, чтобы покинуть страну.

По его словам, Сальвадор «признал легитимность временного президента Хуана Гуайдо до проведения независимых выборов в соответствии с конституцией Венесуэлы».

Букеле добавил, что Сальвадор будет рад принять членов дипломатического корпуса, назначенного лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

Гуайдо в настоящее время возглавляет оппозиционное движение против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Ряд демократических стран, в том числе США и международные организации, поддержали Гуайдо и признали его временным президентом.


При этом лидеру оппозиции удалось обеспечить контроль над несколькими венесуэльскими посольствами, в том числе в США. Однако его оппозиционное движение не смогло отстранить Мадуро от власти. В то же время поддерживаемый Россией режим Мадуро не рискнул задушить оппозицию из-за угрозы Вашингтона.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.
 
 
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Сальвадор объявил о высылке из страны всех сотрудников дипломатического представительства Венесуэлы.
 
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