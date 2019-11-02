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Спортивные крестики-нолики, велоэстафета и тренировка для мозга. В Гродно пройдет спартакиада для школьников

03.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Спортивные крестики-нолики, велоэстафета и тренировка для мозга. В Гродно пройдет спартакиада для школьниковГродно пройдет спартакиада для школьников " width="600" height="364">

Спортивное состязание, организованное БРСМ, станет одним из ярких и запоминающихся событий осенних каникул для молодежи школ и гимназий города. Участникам спартакиады предстоят такие соревнования, как командная эстафета, конкурсы «Спортивные крестики нолики», «Пенальти», «Велосипедная эстафета», «Тренировка для мозга». За кубок БРСМ будут бороться 15 команд, а победителя определят по лучшему времени прохождения всех этапов.

– Спартакиада на кубок БРСМ проводится в рамках городской акции «Гродно – территория здоровья». Реализация таких проектов способствует популяризации спорта и укреплению дружественных связей между первичными организациями БРСМ, вовлечению в активную занятость ребят, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, – пояснила второй секретарь Гродненского городского комитета ОО «БРСМ» Анна Киселевская.

Молодежное спортивное событие стартует 4 ноября в 10.30 на базе войсковой части 5522.

Организаторами игры выступают Гродненский городской исполнительный комитет, Гродненский городской комитет ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» и войсковая часть 5522.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Спортивное состязание, организованное БРСМ, станет одним из ярких и запоминающихся событий осенних каникул для молодежи школ и гимназий города. Участникам...
 
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