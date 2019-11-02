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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Чили
03.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
У побережья Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья в центральной части Чили. Толчки были зафиксированы в 08.06 по времени UTC.
Эпицентр землетрясения находился в 86-и км к западу от города Овалье, где живут более 100 тыс. человек. Очаг располагался на глубине 10 км.
Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
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У побережья Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья в...
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