Под Брестом нашли боровик с метровой шляпкой

Источник материала: Виртуальный Брест

Врачи-диетологи не рекомендуют отказываться от грибов – в них содержатся витамины и полезные вещества. Вот только найти грибы в лесу не так просто. Не грибной год, говорят многие. А вот и неправда – места нужно знать, уверяют любители тихой охоты.





И вот он -рекордсмен осени – весом больше килограмма, нашли такое чудо природы в Пружанском районе.

Иван Ганчук по профессии спасатель, а по призванию грибник, увлекается с детства. Говорит, даже в засушливый год можно на зиму запастись. В этом сезоне насобирал 18 корзин, обеспечил не только семью, но друзей да родственников. Причем собирает только элитные: белые, подосиновики, подберезовики, маслята. Норма – две корзины за четыре часа. Меньше не бывает, больше – пожалуйста.

От гигантского боровика на память остались только фотографии: чтобы не испортился, его поспешили засушить – зимой на суп и пирожки хватит. Время пополнить запасы ещё есть – зелёнки и подзелёнки пошли. Если повезет - и боровик найдётся – по крайней мере, грибники южных регионов вовсю хвастаются щедрыми трофеями в соцсетях.